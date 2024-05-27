Украина предоставляла аварийную помощь энергосистеме Польши — Finance.ua
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Украина предоставляла аварийную помощь энергосистеме Польши

Энергетика
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Украина предоставляла аварийную помощь энергосистеме Польши
Украина предоставляла аварийную помощь энергосистеме Польши
В воскресенье, 26 мая, Украина предоставляла аварийную помощь Польше, получая излишки электроэнергии из этой страны.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
«Вчера в дневные часы Украина предоставляла аварийную помощь Польше — получала излишки электроэнергии из энергосистемы этой страны», — говорится в сообщении.
По данным НЭК «Укрэнерго», Украина принимала излишки электроэнергии из этой страны с 13:00 до 18:00.
В то же время, в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы запланирован импорт электроэнергии общим объемом 16 258 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 700 МВт.
По материалам:
Finance.ua
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