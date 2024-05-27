Украина предоставляла аварийную помощь энергосистеме Польши — Finance.ua

Украина предоставляла аварийную помощь энергосистеме Польши Сегодня 14:13 — Энергетика

Украина предоставляла аварийную помощь энергосистеме Польши

В воскресенье, 26 мая, Украина предоставляла аварийную помощь Польше, получая излишки электроэнергии из этой страны.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

«Вчера в дневные часы Украина предоставляла аварийную помощь Польше — получала излишки электроэнергии из энергосистемы этой страны», — говорится в сообщении.

По данным НЭК «Укрэнерго», Украина принимала излишки электроэнергии из этой страны с 13:00 до 18:00.

В то же время, в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы запланирован импорт электроэнергии общим объемом 16 258 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 700 МВт.

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