0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина предложила Японии расширить рынок для отечественной агропродукции

34
Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык обратился к представителям Министерства сельского, лесного и водного хозяйств Японии с просьбой расширить доступ украинской продукции, в том числе мяса птицы, на рынки Японии.
Как передает Укринформ, об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
В ходе встречи между украинским и японским министерствами стороны обсудили возможности для углубления сотрудничества в аграрной сфере, в частности, внедрение инновационных агротехнологий, использование спутниковых данных для мониторинга состояния посевов и применение роботизированных технологий для выращивания овощей.
Стороны обсудили также вопросы расширения экспорта украинских агропродуктов, включая мед, подсолнечное масло и сахар, на рынки Японии, ЕС и США.
«Япония оказывает большую помощь украинским фермерам на протяжении почти четырех лет. И мы очень благодарны за это. Сегодня уже не первая большая встреча с японским бизнесом, и я вижу большие перспективы развития нашего сотрудничества. В синергии с японскими технологиями мы можем повысить конкурентоспособность украинских аграриев на мировом рынке», — заметил замминистра.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems