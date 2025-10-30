Украина предложила Японии расширить рынок для отечественной агропродукции
Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык обратился к представителям Министерства сельского, лесного и водного хозяйств Японии с просьбой расширить доступ украинской продукции, в том числе мяса птицы, на рынки Японии.
Как передает Укринформ, об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
В ходе встречи между украинским и японским министерствами стороны обсудили возможности для углубления сотрудничества в аграрной сфере, в частности, внедрение инновационных агротехнологий, использование спутниковых данных для мониторинга состояния посевов и применение роботизированных технологий для выращивания овощей.
Стороны обсудили также вопросы расширения экспорта украинских агропродуктов, включая мед, подсолнечное масло и сахар, на рынки Японии, ЕС и США.
«Япония оказывает большую помощь украинским фермерам на протяжении почти четырех лет. И мы очень благодарны за это. Сегодня уже не первая большая встреча с японским бизнесом, и я вижу большие перспективы развития нашего сотрудничества. В синергии с японскими технологиями мы можем повысить конкурентоспособность украинских аграриев на мировом рынке», — заметил замминистра.
