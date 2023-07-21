Украина предложила Польше загнать путина в тупик: что нужно сделать — Finance.ua
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Украина предложила Польше загнать путина в тупик: что нужно сделать

Казна и Политика
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Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал Польшу открыть свой рынок для импорта украинского зерна после 15 сентября.
Об этом он заявил на сегодняшнем заседании правительства, отметив при этом, что Украина, в свою очередь, предлагает «сотрудничество и экспертный диалог вместо лозунгов и кратковременной политической целесообразности».
«Вы всегда первые, кто поддерживает Украину. Вы как никто понимаете, что Украина сейчас — это щит, который не пускает в Европу российских варваров. Поэтому призываем вас не поддаваться на лозунги и популизм. В ситуации, когда россия сорвала зерновое соглашение в условиях возможного мирового продовольственного кризиса, я призываю поляков подставить Украине плечо помощи и таким образом загнать Россию в тупик», — сказал он.
Также он напомнил, что своим выходом из зерновых соглашений россия значительно усложнила экспорт украинской сельскохозяйственной продукции. Также премьер поблагодарил Польшу и поляков за чрезвычайную помощь во время российской агрессии, которую «мы никогда не забудем и всегда будем благодарны за это».

Ситуация с украинским зерном

В начале мая 2023 г. Европейская комиссия приняла решение запретить внутренние продажи украинской пшеницы в Болгарии, Венгрии, Словакии, Польше и Румынии, что было связано с соответствующими требованиями перечисленных стран, поскольку импорт сильно повлиял на цены на внутренних рынках.
По материалам:
УНІАН
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