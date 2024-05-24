Украина потеряла 200 миллиардов из-за политики Нацбанка во время войны — Гонтарева Сегодня 13:15 — Казна и Политика

Украина потеряла 200 миллиардов из-за политики Нацбанка во время войны — Гонтарева

Из-за неправильной монетарной и валютной политики Нацбанка во время войны Министерство финансов Украины недополучило 200 млрд грн.

Об этом заявила экс-глава НБУ Валерия Гонтарева в интервью NV.

Так, Нацбанк долго не разрешал девальвировать официальный курс гривны , а после изменения курса доллара с 29,25 грн до 36,6 грн в июле 2022-го продолжил его удерживать, не введя постепенную либерализацию, говорит Гонтарева.

«Когда в середине 2022 года повысили ставку — это было правильно. Но надо было сразу начинать валютную либерализацию рынка и отпускать курс», — отметила экс-глава НБУ.

Поэтому реальный курс и номинальный значительно отличались, и гривна была переоценена на 20%, отмечает экс-глава НБУ.

В бюджете на 2023 год Минфин заложил курс 42 гривны за доллар, но к октябрю он был 36,6 гривны. С введением НБУ «управляемой курсовой гибкости» гривна обесценилась, но произошло это слишком поздно.

Гонтарева считает, что курс должен составлять 42 гривны, но НБУ сдерживает его значительное обесценение, хотя инфляция уже существенно снизилась. Более слабая гривна делает более конкурентоспособными экспортеров, но НБУ не дал им заработать и не остановил импорт, подчеркнула Гонтарева.

«Да, девальвация началась, но вы опоздали, так же и с понижением процентной ставки. Опоздание — это реальные расходы для страны. Я думаю, что если мы рассчитаем все эти задержки, то неправильная политика НБУ привела к тому, что Министерство финансов и вся страна потеряла около 200 миллиардов гривен», — отметила она.

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Українська правда По материалам:

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