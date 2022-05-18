Украина потеряет 20% ВВП за год, даже если бои закончатся – Dragon Capital — Finance.ua

Украина потеряет 20% ВВП за год, даже если бои закончатся – Dragon Capital

Сегодня 08:32 — Казна и Политика

Если активные боевые действия в Украине затянутся до конца 2022 года, ВВП страны упадет на 39%. Но и при условии остановки боевых действий экономика просядет на 20%.

Такие прогнозы озвучил глава инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала, передает « Интерфакс-Украина ». Инфляция, по его данным, на уровне 20% по итогам 2022 года. К слову, в 2015 году инфляция в Украине превышала 40%.

«Это будет большой удар по экономике — потери составят 39% ВВП, если не будет перемирия и война продлится весь год. Если же будет перемирие, то мы прогнозируем спад экономики на 20%», — сказал Фиала.

По его словам, девальвация в Украине при этом будет «не слишком драматично». Тем не менее, Фиала не ожидает возврата инвестиций Dragon Capital в 2022 году.

«Три наших склада попали под бомбардировку и почти полностью сгорели», — отметил Фиала. Тем не менее в целом компании удалось перезапустить работу — до 70% активности от довоенного уровня.

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