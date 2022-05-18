Украина потеряет 20% ВВП за год, даже если бои закончатся – Dragon Capital — Finance.ua

Если активные боевые действия в Украине затянутся до конца 2022 года, ВВП страны упадет на 39%. Но и при условии остановки боевых действий экономика просядет на 20%.
Такие прогнозы озвучил глава инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала, передает «Интерфакс-Украина». Инфляция, по его данным, на уровне 20% по итогам 2022 года. К слову, в 2015 году инфляция в Украине превышала 40%.
«Это будет большой удар по экономике — потери составят 39% ВВП, если не будет перемирия и война продлится весь год. Если же будет перемирие, то мы прогнозируем спад экономики на 20%», — сказал Фиала.