Украина потеряет 20% ВВП за год, даже если бои закончатся – Dragon Capital — Finance.ua
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Украина потеряет 20% ВВП за год, даже если бои закончатся – Dragon Capital

Сегодня 08:32Казна и Политика
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Если активные боевые действия в Украине затянутся до конца 2022 года, ВВП страны упадет на 39%. Но и при условии остановки боевых действий экономика просядет на 20%.
Такие прогнозы озвучил глава инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала, передает «Интерфакс-Украина». Инфляция, по его данным, на уровне 20% по итогам 2022 года. К слову, в 2015 году инфляция в Украине превышала 40%.
«Это будет большой удар по экономике — потери составят 39% ВВП, если не будет перемирия и война продлится весь год. Если же будет перемирие, то мы прогнозируем спад экономики на 20%», — сказал Фиала.
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По его словам, девальвация в Украине при этом будет «не слишком драматично». Тем не менее, Фиала не ожидает возврата инвестиций Dragon Capital в 2022 году.
«Три наших склада попали под бомбардировку и почти полностью сгорели», — отметил Фиала. Тем не менее в целом компании удалось перезапустить работу — до 70% активности от довоенного уровня.
По материалам: Обозреватель
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