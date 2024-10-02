Украина получит пикапы и грузовики на €22 миллиона — Минобороны Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Коалиция возможностей по разминированию согласовала закупки на сумму 22 млн евро для поддержки нужд Государственной специальной службы транспорта и Командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины. Речь идет о закупке пикапов и грузовиков для нужд ВСУ.

«Страны-члены Коалиции возможностей по разминированию согласовали закупки на сумму 22 млн евро для поддержки нужд Государственной специальной службы транспорта и Командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины. Из этой суммы Литва выделяет 15 млн евро, Швеция — 7 млн ​​евро», — говорится в сообщении.

Как отмечается, решение о закупке пикапов и грузовых автомобилей для Командования сил поддержки ВСУ и Госспецтрансслужбы было принято на встрече партнеров Коалиции, которая прошла в столице Исландии Рейкьявике.

В ходе встречи представители стран, которые согласились присоединиться к Коалиции и проявили заинтересованность, вместе с представителями Министерства обороны Украины и Командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины обсудили перечень закупок для текущего гуманитарного и боевого разминирования, а также проект Дорожной карты развития возможностей подразделений разминирования Минобороны в период до 2034 года.

Начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности МОУ полковник Руслан Берегуля подчеркнул важность работы Коалиции по гуманитарному разминированию освобожденных территорий Украины и ознакомил партнеров с общей ситуацией и проблемами по направлениям противоминной деятельности, сообщили в Минобороны.

Как сообщал Укринформ, в рамках платформы «Рамштайн» создано восемь коалиций возможностей, в которые входят 34 страны-участника Контактной группы по вопросам обороны Украины.

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