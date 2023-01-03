Украина получит первые 15 миллионов LED-ламп от ЕС в январе — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина получит первые 15 миллионов LED-ламп от ЕС в январе

72
Первую часть LED-ламп в рамках программы от Европейского союза Украина получит в январе, всего предусмотрена поставка 30 млн таких ламп.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента по итогам разговора президента Владимира Зеленского с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
В ходе разговора стороны обсудили реализацию новой программы макрофинансовой помощи Украине в объеме 18 млрд евро. Зеленский отметил важность получения первого транша этой помощи в размере 3 млрд евро уже в январе.
Он также поблагодарил за привлечение Европейской комиссии к реализации ряда гуманитарных инициатив в нашей стране. Стороны договорились, что первые 15 млн LED-ламп, профинансированные ЕК, поступят в Украину в январе.
Кроме того, Зеленский обсудил с президентом ЕК ход проекта по восстановлению 74 разрушенных украинских школ, на финансирование которого Евросоюз выделил 100 млн евро. Он выразил надежду, что эти заведения будут реконструированы до сентября 2023 года.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.