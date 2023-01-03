Украина получит первые 15 миллионов LED-ламп от ЕС в январе — Finance.ua

Украина получит первые 15 миллионов LED-ламп от ЕС в январе Сегодня 10:38

Первую часть LED-ламп в рамках программы от Европейского союза Украина получит в январе, всего предусмотрена поставка 30 млн таких ламп.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента по итогам разговора президента Владимира Зеленского с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В ходе разговора стороны обсудили реализацию новой программы макрофинансовой помощи Украине в объеме 18 млрд евро. Зеленский отметил важность получения первого транша этой помощи в размере 3 млрд евро уже в январе.

Он также поблагодарил за привлечение Европейской комиссии к реализации ряда гуманитарных инициатив в нашей стране. Стороны договорились, что первые 15 млн LED-ламп, профинансированные ЕК, поступят в Украину в январе.

Кроме того, Зеленский обсудил с президентом ЕК ход проекта по восстановлению 74 разрушенных украинских школ, на финансирование которого Евросоюз выделил 100 млн евро. Он выразил надежду, что эти заведения будут реконструированы до сентября 2023 года.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.