Украина получит дополнительное финансирование в 10 млн евро для внедрения мер по энергоэффективности — Finance.ua

Украина получит дополнительное финансирование в 10 млн евро для внедрения мер по энергоэффективности Сегодня 15:46 — Казна и Политика

Украина получит дополнительное финансирование в 10 млн евро для внедрения мер по энергоэффективности

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подписала дополнительное соглашение с Европейским Союзом о финансировании «Программы поддержки энергоэффективности Украины — EE4U», направленное на увеличение финансирования Фонда энергоэффективности.

«Это предусматривает продление программы на три года, до 2028 года, и увеличение суммы софинансирования со стороны Германии на EUR10 млн. Это соглашение также направлено на усовершенствование сотрудничества между донорами, Целевым фондом многих доноров, Международной финансовой корпорацией и Фондом энергоэффективности», — говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.

Читайте также Эмбарго ЕС и Британии на импорт угля из россии вступило в силу

По словам Стефанишиной, энергонезависимость и энергетическая устойчивость за счет внедрения энергоэффективных мер — это важный элемент развития и национальной устойчивости Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.