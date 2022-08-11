Украина получит дополнительное финансирование в 10 млн евро для внедрения мер по энергоэффективности — Finance.ua

Украина получит дополнительное финансирование в 10 млн евро для внедрения мер по энергоэффективности
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подписала дополнительное соглашение с Европейским Союзом о финансировании «Программы поддержки энергоэффективности Украины — EE4U», направленное на увеличение финансирования Фонда энергоэффективности.
«Это предусматривает продление программы на три года, до 2028 года, и увеличение суммы софинансирования со стороны Германии на EUR10 млн. Это соглашение также направлено на усовершенствование сотрудничества между донорами, Целевым фондом многих доноров, Международной финансовой корпорацией и Фондом энергоэффективности», — говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.
По словам Стефанишиной, энергонезависимость и энергетическая устойчивость за счет внедрения энергоэффективных мер — это важный элемент развития и национальной устойчивости Украины.
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