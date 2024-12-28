Украина получила свою первую поставку сжиженного газа из США — Finance.ua
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Украина получила свою первую поставку сжиженного газа из США

Энергетика
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Энергетический холдинг ДТЭК, принадлежащий Ринату Ахметову, приступил к импорту сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов. Первая партия в объеме 100 млн куб. м была доставлена ​​в Грецию на судне Gaslog Savannah из Луизианы 27 декабря.
Как сообщается на сайте компании, после регазификации газ будет транспортироваться в Украину через трубопроводы. D. Trading, подразделение ДТЭК, занимающееся поставками, надеется, что поставки американского газа будут регулярными и распространятся не только на Грецию, но и на северную Европу и Балтию.
«Эти поставки не только обеспечивают наш регион гибким и безопасным источником энергии, но и снижают зависимость от россии в нашей энергетической системе. Мы очень благодарны Соединенным Штатам за стратегический вклад в энергетическую безопасность Европы через эти поставки», — отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, комментируя прибытие первого газовоза.
Как сообщает Le Monde, СПГ был разгружен на греческом терминале в Средиземном море, после чего природный газ был доставлен в Украину через трубопровод.
Прямые поставки американского СПГ помогут уменьшить напряжение на европейском газовом рынке, поскольку из-за регулярных атак россии на энергетическую инфраструктуру Украины Киев вынужден увеличить импорт электроэнергии из Европейского Союза.
В июне 2024 года ДТЭК подписал соглашение с американской компанией Venture Global на поставку сжиженного газа. Эта компания планирует поставлять газ с терминалов на побережье Мексиканского залива в несколько европейских портов, включая Грецию, имеющую трубопроводное соединение с Украиной. Соглашение заключено до конца 2026 года, однако в будущем планируется подписание 20-летнего контракта. Следует добавить, что в 2023 году США стали крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа, обогнав Катар.
По материалам:
enovosty.com
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