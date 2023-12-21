Украина получила рекордную урожайность за всю историю — Finance.ua

Украина получила рекордную урожайность за всю историю Сегодня 06:00 — Аграрный рынок

Украина получила рекордную урожайность за всю историю

В Украине получили рекордную урожайность с одного гектара за всю историю.

Об этом сообщили в профильном министерстве со ссылкой на заявление министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского на пресс-конференции.

«Украинские фермеры показали всему миру, насколько они твердые, профессиональные, выносливые и целеустремленные люди. И даже в такой трудный год получили с одного гектара рекордную урожайность за всю историю Украины. Погода, конечно, помогла, но без героической работы аграриев мы бы не получили таких результатов» , — подчеркнул он.

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Министр отметил, что несмотря на тяжелое военное время и сложные обстоятельства, большинство аграриев планируют и далее заниматься своим делом.

В свою очередь, заместитель министра агрополитики Маркиян Дмитрасевич подчеркнул, что помощь международных партнеров в течение полномасштабного вторжения помогает поддержать работу аграрного сектора.

Он добавил, что в следующем году продолжат действовать программы поддержки фермеров: доступное кредитование под 5−7-9 процентов и грантовая программа на развитие садоводства, тепличного хозяйства и переработки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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