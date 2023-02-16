Украина получила первые временные переправы от Швеции: в чем их уникальность (фото) — Finance.ua

Украина получила первые временные переправы от Швеции: в чем их уникальность (фото) Сегодня 16:35 — Казна и Политика

Украина получила первые временные переправы от Швеции.

В чем их уникальность — сообщил Укравтодор.

Четвертая страна присоединилась к неформальному клубу поддержки украинских дорог. В Украину прибыла гуманитарная помощь для возобновления транспортного сообщения в пострадавших от войны областях.

Швеция направила Агентству восстановления 6 катеров, которые могут быть использованы в качестве понтонной переправы. Это первые подобные спецсредства, полученные гражданскими дорожниками.

Эти компактные катера весят 7 тонн и погружаются в воду на глубину 1 метр. В разложенном виде длина понтонных переправы составляет 8 метров.

Преимущество подобных временных переправ — мобильность и скорость развертывания. Понтонные переправы в Украине используют военные инженеры из Государственной специальной службы транспорта. Сейчас, благодаря гуманитарной помощи Швеции, гражданские дорожники смогут применить такие спецсредства на маршрутах, где потребность наиболее насущна.

Агентство восстановления выражает благодарность Посольству Швеции в Украине, господину послу Тобиасу Тибергу и Правительству Швеции.

С начала российско-украинской войны три европейских государства передали в Украину гуманитарную помощь для восстановления дорожной инфраструктуры.

Ранее временные мосты отправили Чехия, Франция и Норвегия. Часть конструкций уже установлена и работает на деоккупированных территориях Киевщины, Черниговщины и Харьковщины.

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