Украина получила от Великобритании вторую часть дополнительного финансирования на $203 млн — Finance.ua

Украина получила от Великобритании вторую часть дополнительного финансирования на $203 млн Сегодня 11:33 — Казна и Политика

В Государственный бюджет Украины от Всемирного банка поступила вторая часть дополнительного финансирования на 203 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Минфина

Общий объем займа под гарантии Великобритании составляет 500 млн долларов.

Данные средства предоставлены на льготных условиях через механизм Всемирного банка как гарантия от Великобритании в рамках Соглашения о предоставлении Украине четвертого дополнительного финансирования в рамках реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциацией развития (МАР) проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».

Срок погашения кредита — 18,5 лет с пятилетним льготным периодом.

Процентная ставка — 0,25% годовых.

Привлеченные средства будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на выплаты пособий семьям с детьми и заработной платы работникам государственных учреждений высшего образования.

Ранее в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 2 млрд долларов из Целевого фонда Всемирного банка.

Українські Новини По материалам:

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