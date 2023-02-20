Украина получила от Великобритании вторую часть дополнительного финансирования на $203 млн — Finance.ua
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Украина получила от Великобритании вторую часть дополнительного финансирования на $203 млн

Казна и Политика
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В Государственный бюджет Украины от Всемирного банка поступила вторая часть дополнительного финансирования на 203 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
Общий объем займа под гарантии Великобритании составляет 500 млн долларов.
Данные средства предоставлены на льготных условиях через механизм Всемирного банка как гарантия от Великобритании в рамках Соглашения о предоставлении Украине четвертого дополнительного финансирования в рамках реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциацией развития (МАР) проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».
Срок погашения кредита — 18,5 лет с пятилетним льготным периодом.
Процентная ставка — 0,25% годовых.
Привлеченные средства будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на выплаты пособий семьям с детьми и заработной платы работникам государственных учреждений высшего образования.
Ранее в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 2 млрд долларов из Целевого фонда Всемирного банка.
По материалам:
Українські Новини
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