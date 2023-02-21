Украина получила от США критически важный материал для добычи газа — Finance.ua
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Украина получила от США критически важный материал для добычи газа

Энергетика
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АО «Укргаздобыча» получит 6 тысяч тонн метанола, который является критически важным сырьем для добычи, подготовки и транспортировки природного газа. Первая партия метанола уже поступила на склады компании.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
По данным пресс-службы, метанол получен в рамках сотрудничества с Агентством США по международному развитию (US Agency for International Development, USAID).
Как отметил Олег Толмачев, и.о. генерального директора «Укргаздобычи», с началом полномасштабной войны в Украине возник дефицит большого количества материалов и оборудования для газодобычи.
«Поэтому с прошлого года мы ведем переговоры с компаниями и организациями со всего мира о помощи с их обеспечением для сохранения стабильности производственных процессов. Представители USAID стали одними из первых, кто откликнулся на наш запрос, и мы благодарны им за это», — сказал он.
Напомним, глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев заявил, что в четвертом квартале 2022 года компания увеличила добычу, в частности, за счет увеличения мощностей в западных областях. «Укргаздобыча» добыла 12,5 млрд куб. м природного газа (товарного).
В этом году НАК планирует дополнительно добыть 1 млрд кубометров. Также ожидается, что объемы увеличат и частные добывающие компании. Таким образом, общая добыча в 2023 году составит 19 млрд кубометров газа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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