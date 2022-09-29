Украина получила от Швеции 11 грузов энергетического оборудования весом 196 тонн — Finance.ua
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Украина получила от Швеции 11 грузов энергетического оборудования весом 196 тонн

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Украина уже получила от одиннадцати доноров из Швеции 11 грузов энергетического оборудования общим весом 196,3 тонны, сообщило Министерство энергетики Украины.
«Среди оборудования в том числе 25 силовых трансформаторов, 30 гелевых аккумуляторов, дизельный генератор», — говорится в сообщении.
Как проинформировали в Минэнерго, в среду министр энергетики Украины Герман Галущенко провел онлайн-встречу с министром энергетики и цифрового развития Швеции Хашаяром Фарманбаром, в ходе которой говорилось, в частности, об участии Швеции в процессе восстановления энергетической инфраструктуры Украины, разрушенной в результате регулярных обстрелов российским агрессором.
Герман Галущенко поблагодарил Хашаяра Фарманбара за уже оказанную шведской стороной помощь в виде оборудования, министр энергетики Швеции, в свою очередь, выразил готовность продолжать поддержку энергетического сектора Украины, отметили в министерстве.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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