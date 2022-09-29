Украина получила от Швеции 11 грузов энергетического оборудования весом 196 тонн — Finance.ua

Украина получила от Швеции 11 грузов энергетического оборудования весом 196 тонн
Украина уже получила от одиннадцати доноров из Швеции 11 грузов энергетического оборудования общим весом 196,3 тонны, сообщило Министерство энергетики Украины.
«Среди оборудования в том числе 25 силовых трансформаторов, 30 гелевых аккумуляторов, дизельный генератор», — говорится в сообщении.
Как проинформировали в Минэнерго, в среду министр энергетики Украины Герман Галущенко провел онлайн-встречу с министром энергетики и цифрового развития Швеции Хашаяром Фарманбаром, в ходе которой говорилось, в частности, об участии Швеции в процессе восстановления энергетической инфраструктуры Украины, разрушенной в результате регулярных обстрелов российским агрессором.
Герман Галущенко поблагодарил Хашаяра Фарманбара за уже оказанную шведской стороной помощь в виде оборудования, министр энергетики Швеции, в свою очередь, выразил готовность продолжать поддержку энергетического сектора Украины, отметили в министерстве.
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