Украина получила от Швеции 11 грузов энергетического оборудования весом 196 тонн — Finance.ua

Украина получила от Швеции 11 грузов энергетического оборудования весом 196 тонн Сегодня 13:35

Украина уже получила от одиннадцати доноров из Швеции 11 грузов энергетического оборудования общим весом 196,3 тонны, сообщило Министерство энергетики Украины.

«Среди оборудования в том числе 25 силовых трансформаторов, 30 гелевых аккумуляторов, дизельный генератор», — говорится в сообщении.

Как проинформировали в Минэнерго, в среду министр энергетики Украины Герман Галущенко провел онлайн-встречу с министром энергетики и цифрового развития Швеции Хашаяром Фарманбаром, в ходе которой говорилось, в частности, об участии Швеции в процессе восстановления энергетической инфраструктуры Украины, разрушенной в результате регулярных обстрелов российским агрессором.

Герман Галущенко поблагодарил Хашаяра Фарманбара за уже оказанную шведской стороной помощь в виде оборудования, министр энергетики Швеции, в свою очередь, выразил готовность продолжать поддержку энергетического сектора Украины, отметили в министерстве.

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