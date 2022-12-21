Украина получила от Нидерландов кредит на €200 миллионов — Finance.ua
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Украина получила от Нидерландов кредит на €200 миллионов

Казна и Политика
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Украина получила от Нидерландов кредит на €200 миллионов
Украина получила от Нидерландов кредит на €200 миллионов
Украина получила от Нидерландов кредит на 200 миллионов евро из-за механизма административного счета Международного валютного фонда.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
«20 декабря Украина получила от Нидерландов 200 млн евро кредитных средств через механизм административного счета Международного валютного фонда», — говорится в сообщении.
Кредит предоставлен на льготных условиях, в частности: на сумму кредита начисляются проценты по годовой процентной ставке, равной базовой процентной ставке МВФ (IMF basic rate of charge, зафиксированная на уровне 3,641% годовых). Окончательное погашение кредита осуществляется через 10 лет со дня выборки кредита (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком в 4,5 года со дня выборки кредита).
Кредитные средства предназначены для осуществления финансирования расходов общего фонда государственного бюджета.
Как сообщалось, в апреле 2022 года МВФ принял решение о создании административного счета для зачисления средств в виде доли Специальных прав заимствований (СПЗ) от стран-доноров в пользу Украины. Все привлеченные средства должны быть направлены на поддержание финансовой стабильности Украины в форме грантов или кредитов (ссуд).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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