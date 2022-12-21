Украина получила от Нидерландов кредит на €200 миллионов — Finance.ua

Украина получила от Нидерландов кредит на €200 миллионов Сегодня 09:29 — Казна и Политика

Украина получила от Нидерландов кредит на €200 миллионов

Украина получила от Нидерландов кредит на 200 миллионов евро из-за механизма административного счета Международного валютного фонда.

«20 декабря Украина получила от Нидерландов 200 млн евро кредитных средств через механизм административного счета Международного валютного фонда», — говорится в сообщении.

Кредит предоставлен на льготных условиях, в частности: на сумму кредита начисляются проценты по годовой процентной ставке, равной базовой процентной ставке МВФ (IMF basic rate of charge, зафиксированная на уровне 3,641% годовых). Окончательное погашение кредита осуществляется через 10 лет со дня выборки кредита (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком в 4,5 года со дня выборки кредита).

Кредитные средства предназначены для осуществления финансирования расходов общего фонда государственного бюджета.

Как сообщалось, в апреле 2022 года МВФ принял решение о создании административного счета для зачисления средств в виде доли Специальных прав заимствований (СПЗ) от стран-доноров в пользу Украины. Все привлеченные средства должны быть направлены на поддержание финансовой стабильности Украины в форме грантов или кредитов (ссуд).

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Укрінформ По материалам:

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