Украина получила от Германии более 1,5 млрд долларов за полтора года, — Минфин — Finance.ua
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Украина получила от Германии более 1,5 млрд долларов за полтора года, — Минфин

Казна и Политика
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Украина получила от Германии более 1,5 млрд долларов за полтора года, — Минфин
Украина получила от Германии более 1,5 млрд долларов за полтора года, — Минфин
Правительство Германии предоставило Украине финансовую помощь в размере 1,55 млрд долларов с начала полномасштабного российского вторжения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Глава Минфина Сергей Марченко обсудил экономическую ситуацию и финансовые вызовы во время военного положения с новоназначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в Украине Мартином Егером.
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Министр отметил, что Германия — один из лидеров в поддержке нашей борьбы против террористических действий рф, в том числе в финансовой, военной и гуманитарной помощи. С начала полномасштабного вторжения правительство Германии предоставило финансовую помощь в размере 1,55 млрд долларов.
«Львиная доля финансирования была направлена ​​в форме грантов, что чрезвычайно важно. Поскольку это позволяет нам уменьшить долговую нагрузку в будущем», — говорится в сообщении Минфина.
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Также, в ходе обсуждения речь шла о пути европейской интеграции Украины, сотрудничестве с МВФ и инициативе ЕС по созданию фонда Ukraine Facility.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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