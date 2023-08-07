Украина получила от Германии более 1,5 млрд долларов за полтора года, — Минфин Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Украина получила от Германии более 1,5 млрд долларов за полтора года, — Минфин

Правительство Германии предоставило Украине финансовую помощь в размере 1,55 млрд долларов с начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Глава Минфина Сергей Марченко обсудил экономическую ситуацию и финансовые вызовы во время военного положения с новоназначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в Украине Мартином Егером.

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Министр отметил, что Германия — один из лидеров в поддержке нашей борьбы против террористических действий рф, в том числе в финансовой, военной и гуманитарной помощи. С начала полномасштабного вторжения правительство Германии предоставило финансовую помощь в размере 1,55 млрд долларов.

«Львиная доля финансирования была направлена ​​в форме грантов, что чрезвычайно важно. Поскольку это позволяет нам уменьшить долговую нагрузку в будущем», — говорится в сообщении Минфина.

Также, в ходе обсуждения речь шла о пути европейской интеграции Украины, сотрудничестве с МВФ и инициативе ЕС по созданию фонда Ukraine Facility.

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