Украина получила от ЕС 17,4 млн евро на развитие электронных услуг — Finance.ua

Украина получила от ЕС 17,4 млн евро на развитие электронных услуг Сегодня 16:12 — Казна и Политика

Украина получила от ЕС 17,4 млн евро на развитие электронных услуг

Стартовала европейская программа Цифровая трансформация для Украины с бюджетом в 17,4 млн евро.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Отмечается, что проект придаст новый толчок цифровой трансформации и инвестициям в будущее нашей страны.

«При поддержке европейских партнеров мы будем совершенствовать цифровую инфраструктуру, реестры и публичные электронные услуги в соответствии со стандартами ЕС. Будем создавать еще больше полезных услуг и сервисов для взаимодействия государства и граждан», — говорится в сообщении.

Финансирование ЕС направлено на развитие цифровых услуг и приложения «Дія», усовершенствование обмена данными между реестрами и госучреждениями, развитие инфраструктуры электронной идентификации в соответствии с регламентом eIDAS и развитие системы электронного управления, что позволит прозрачно рассматривать уголовные дела.

Проект внедряется вместе с партнерами из Эстонской академии электронного управления, которая уже 12 лет сотрудничает с украинским госсектором.

Среди совместных проектов — EGov4Ukraine, EU4DigitalUA и Поддержка ЕС в укреплении кибербезопасности Украины. Академия на сегодняшний день внедряет в Украине четыре проекта с бюджетом 41 млн евро.

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