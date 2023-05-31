Украина получила награду за «Дія.Підпис» — Finance.ua
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Украина получила награду за «Дія.Підпис»

Казна и Политика
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Украина получила награду за «Дія.Підпис-EU» от эстонской e-Governance Academy.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Украина получила награду за «Дія.Підпис»
Он напомнил, что в марте Украина стала первой страной не членом ЕС, чья электронная подпись признается в Европейском Союзе.
«„Дія.Підпис“ — революционная технология. Одно моргание глазами — биометрия лица сверяется с биометрией в реестре — и вы подписываете договор аренды, заявление об отпуске и другое с помощью нейросети и смартфона. Это сотни сэкономленных часов для людей, бизнеса и государства»

Как работает Дія.Підпис и для чего он нужна

По его словам, работа по признанию украинской е-подписи европейскими государствами началась в 2017 году и прошла длительное время.
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В свою очередь e-Governance Academy заявила, что присудила Министерству цифровой трансформации Украины премию «Партнер года 2023» «за отличное сотрудничество в разработке признанной в ЕС украинской цифровой подписи», открывающей путь к присоединению к ЕС Digital Единый рынок как первая страна не входит в ЕС.
«Это прорыв, которого еще не достигала ни одна страна вне ЕС. Слава Украине!»

Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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