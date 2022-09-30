Украина получила национальную квоту на отлов рыбы в Атлантическом океане на 2023 год — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина получила национальную квоту на отлов рыбы в Атлантическом океане на 2023 год

Казна и Политика
64
Украина получила национальную квоту на вылов рыбы в Атлантическом океане на 2023 год.
Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.
«По результатам 44-й ежегодной сессии Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО) Украине на 2023 год выделена национальная квота на отлов морского окуня в объеме 150 тонн... Обращаем внимание, что к использованию также доступны промышленные квоты для групп договорных сторон, установленных по статье „другие“: треска атлантическая, морской окунь, желтохвостая лиманда, атлантическая длинная камбала, белый американский морской налим, скат, кальмар, вылов которых осуществляется „по олимпийскому принципу“ без распределения на национальные квоты», — сказано в нем.
Согласно сообщению, Госрыбагентство приглашает заинтересованных хозяйствующих субъектов приобщиться к осуществлению промысла в водах северо-западной части Атлантического океана.
В 2021 году по сравнению с 2020 годом импорт рыбы и морепродуктов увеличился на 28,6%, или на 194,229 млн долларов, до 874,501 млн долларов, экспорт — на 35,5%, или на 14,990 млн долларов, до 57,194 млн долларов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.