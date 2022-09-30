Украина получила национальную квоту на отлов рыбы в Атлантическом океане на 2023 год — Finance.ua

Украина получила национальную квоту на отлов рыбы в Атлантическом океане на 2023 год Сегодня 20:33 — Казна и Политика

Украина получила национальную квоту на вылов рыбы в Атлантическом океане на 2023 год.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.

«По результатам 44-й ежегодной сессии Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО) Украине на 2023 год выделена национальная квота на отлов морского окуня в объеме 150 тонн... Обращаем внимание, что к использованию также доступны промышленные квоты для групп договорных сторон, установленных по статье „другие“: треска атлантическая, морской окунь, желтохвостая лиманда, атлантическая длинная камбала, белый американский морской налим, скат, кальмар, вылов которых осуществляется „по олимпийскому принципу“ без распределения на национальные квоты», — сказано в нем.

Согласно сообщению, Госрыбагентство приглашает заинтересованных хозяйствующих субъектов приобщиться к осуществлению промысла в водах северо-западной части Атлантического океана.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом импорт рыбы и морепродуктов увеличился на 28,6%, или на 194,229 млн долларов, до 874,501 млн долларов, экспорт — на 35,5%, или на 14,990 млн долларов, до 57,194 млн долларов.

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Українські Новини По материалам:

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