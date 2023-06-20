Украина получила международную награду за обеспечение прозрачности в добывающих отраслях — Finance.ua

Украина получила международную награду за обеспечение прозрачности в добывающих отраслях Сегодня 10:44 — Энергетика

Украина — среди стран-лидеров в обеспечении прозрачности в добывающих отраслях. Соответствующей наградой наше государство было отмечено во время Глобальной конференции Инициативы обеспечения прозрачности в Сенегале.

Министерство энергетики является национальным координатором процесса обеспечения прозрачности в добывающих отраслях, а также представители Минэнерго входят в международное правление ИПДО.

«Это отличие свидетельствует о положительной оценке многолетней совместной работы Минэнерго и компаний, общественных организаций (в частности, DiXi Group) по имплементации принципов прозрачности в добывающих отраслях: горнодобывающей, нефтяной и газовой», — отметила заместитель министра энергетики Украины Юлия Подкоморная.

Национальные отчеты ИПДО готовятся начиная с 2015 года. Сегодня, несмотря на войну, Минэнерго продолжает работать над внедрением ИПДО. В частности, началась работа по подготовке Отчета ИПДО за 2022 год в соответствии с Законом Украины «Об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях» и международном стандарте ИПДО.

В настоящее время добывающие компании отчитываются за 2022 год и предоставляют информацию об объемах добычи, раскрывают данные своих бенефициарных владельцев, работает соответствующая электронная платформа (Портал ИПДО). И хотя из-за военного положения доступ к Порталу частично ограничен, сбор данных продолжается.

Портал ИПДО в свою очередь стал важным ресурсом для анализа информации об отраслях добычи и транспортировки нефти и газа.

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