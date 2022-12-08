Украина получила 2,2 млрд грн дохода от арестованных активов рф и рб — Finance.ua
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Украина получила 2,2 млрд грн дохода от арестованных активов рф и рб

Казна и Политика
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Украина получила 2,2 млрд грн дохода от арестованных активов рф и рб
Украина получила 2,2 млрд грн дохода от арестованных активов рф и рб
Украина получила от арестованных российских и белорусских активов доход на 2,2 млрд грн. В частности, речь идет о подвижном составе и товарно-материальных ценностях.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Отмечается, что Укрзализныця получила 1,3 млрд грн дохода от коммерческого использования арестованных железнодорожных вагонов и контейнеров, принадлежавших российским и белорусским компаниям.
Кроме того, недавно Национальное агентство по розыску и менеджменту активов АРМА реализовало очередную партию арестованного аммиака. В настоящее время уже продано три таких партии на общую сумму более 910 млн грн.
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«Таким образом, государство уже получило более 2,2 млрд грн доходов благодаря арестованным БЭБ активам рф и рб», — говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, упомянутые активы — вагоны в количестве 17 800 и более 42 тыс. тонн аммиака были изъяты и арестованы детективами БЭБ у предприятий, прямо или косвенно связанных с компаниями или гражданами россии и беларуси.
По материалам:
Фінансовий клуб
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