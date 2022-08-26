АРМА приобретет военные облигации за арестованные в Украине средства россиян — Finance.ua
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АРМА приобретет военные облигации за арестованные в Украине средства россиян

Казна и Политика
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АРМА приобретет военные облигации за арестованные в Украине средства россиян
АРМА приобретет военные облигации за арестованные в Украине средства россиян
Агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами впервые инициировало покупку военных облигаций за арестованные средства.
Об этом написала в своем Telegram-канале народный депутат от партии «Слуга народа» Галина Янченко.
Она отметила, что Нацагентство также обратилось в Кабинет Министров для согласования покупки облигаций внутреннего государственного (ОВГЗ) займа на сумму 150 млн грн. Эти деньги передадут на нужды ВСУ.
По словам Галины Янченко, значительная часть арестованных средств — это активы подсанкционных россиян и деньги предателей, которые переданы в АРМА в рамках уголовных производств.
Потратить на ОВГЗ АРМА может около 80% находящихся у них в управлении средств. В настоящее время агентство управляет суммой 870 млн грн.
Ранее в июле Служба безопасности Украины передала профильному регулятору арестованные российские активы на сумму около 15 млрд гривен, которые включают гостиницы, санатории, а также собственность компаний «Газпром», «Роснефть» и других. Как сообщает пресс-служба СБУ, переданные активы включают:
  • 80 санаториев, спортивных учреждений и других имущественных комплексов в разных регионах Украины стоимостью 7 млрд гривен, незаконно переданных на баланс Федерации профсоюзов Украины;
  • активы 19 украинских компаний, которые контролировали корпорации «Ростех», «Роснефть», «Газпром», «РусАл», «Росатом», «Группа ГМС», «Татнефть» и российские банки на общую сумму более 7,75 млрд грн;
  • тысячи связанных с российскими компаниями объектов недвижимости и движимого имущества на сотни миллионов гривен.
АРМА сможет управлять этими активами для обеспечения прибыли государству, пока их окончательно не изымут в пользу Украины.
По материалам:
Фокус
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