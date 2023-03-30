Украина получила $1,3 миллиарда гранта от США: на что потратят — Finance.ua

Украина получила $1,3 миллиарда гранта от США: на что потратят Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Украина получила $1,3 миллиарда гранта от США: на что потратят

В среду, 29 марта, в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1 млрд 253 млн долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Средства, предоставленные Соединенными Штатами Америки через Целевой фонд Всемирного банка, в рамках четвертого дополнительного финансирования для Проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE).

Куда направят средства

Грантовое финансирование будет направлено на обеспечение частичного возмещения расходов Госбюджета, в частности, на пенсионные выплаты, поддержку отдельных программ государственной социальной помощи (помощи для ВПЛ), обеспечение оплаты труда работников государственных органов, сотрудников ГСЧС и работников ОПО.

Сколько Украина уже получила от США

С начала полномасштабного вторжения рф Украина получила от Соединенных Штатов Америки уже 15,5 млрд долларов США в форме грантов.

Сегодня в Украине внедряется совместный с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) Проект «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» на общую сумму 14,9 млрд долл. США и 1,4 млрд евро (займы МБРР, кредиты МАР, гранты Целевого фонда многих доноров).

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