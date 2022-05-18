Украина, Польша и Словения договорились о взаимном признании цифровых документов — Finance.ua
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Украина, Польша и Словения договорились о взаимном признании цифровых документов

Сегодня 05:26Технологии&Авто
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Глава Минцифры Михаил Федоров провел встречу с государственным секретарем, заместителем председателя канцелярии Совета министров Республики Польша Янушем Цешинским и министром цифровой трансформации Словении Марком Борисом Андриянычем.
Об этом Федоров написал у себя в канале Telegram.
«Януш Цешинский координирует деятельность правительства по кибербезопасности. Он почти три месяца лично занимался вопросами Украины. Благодаря Цешинскому мы получили необходимую технику и смогли обезопасить государственные реестры», — написал министр цифровой трансформации.
По его словам, Польша не только приняла более 3 млн украинцев, но и предоставила им равные цифровые возможности. В их приложении mObywatel появился специальный цифровой документ для наших граждан. Также Польша начала принимать «Дію» при пересечении границы для идентификации личности.
«А благодаря министрам цифровой трансформации ЕС, в том числе и Марку Борису Андрияничу, Украина смогла получить 5 тысяч Старлинков. Сегодня они помогают оставаться на связи и выполнять свою работу нашим врачам, пожарным, учителям и тысячам украинцев», — отметил Федоров.
Министр рассказал, что чиновники договорились о новых совместных проектах:
  • о взаимном признании электронных подписей с Польшей. Это откроет революционные возможности для украинского бизнеса, ведь теперь можно подписывать договоры онлайн;
  • вместе с Польшей и Словенией Украина станет одной из первых стран-участников пилотного проекта — ID Wallet;
  • о старте пилота по взаимному признанию цифровых документов.
По материалам: Процес
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