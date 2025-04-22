Украина, похоже, готова уступить 20% своей земли — New York Post — Finance.ua
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Украина, похоже, готова уступить 20% своей земли — New York Post

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Президент США Дональд Трамп объявил о намерении в ближайшие дни публично представить план мирного урегулирования войны в Украине.
По его словам, инициатива может предусматривать привлечение европейских военных сил для обеспечения возможного перемирия, пишет New York Post.
«Я дам вам полную информацию в течение следующих трех дней», — заявил Трамп журналистам. «Но у нас были очень хорошие встречи по Украине, россии… Посмотрим, как это сработает».
Пока официальные условия остаются неопределенными, один из чиновников администрации сообщил, что план может включать введение так называемых «сил устойчивости», которые будут частью системы гарантий безопасности для Украины.
«Сложная часть состоит в том, как выглядят силы безопасности — мы называем это «силами устойчивости», — пояснил он.
Также рассматривается идея создания отдельной миротворческой миссии — совместной комиссии из представителей россии, Украины и нейтральной третьей страны, не являющейся членом НАТО, которая контролировала бы соблюдение режима прекращения огня.
Еще одной возможной составляющей мирного предложения является участие США не посредством прямого военного присутствия, а как «денежная сила вместе с третьей стороной», отметил чиновник.
Wall Street Journal сообщил, что в варианте соглашения может быть пункт о признании Крыма российской территорией. В то же время, ранее администрация Трампа выступала против такого шага, как и все предыдущие президенты США.
По материалам:
УНІАН
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