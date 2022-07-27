Украина подтвердила возобновление работы трех портов — Finance.ua

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Украина подтвердила возобновление работы трех портов

Казна и Политика
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В Черном море возобновлена работа трех украинских портов.
Об этом говорится на странице ВМС Вооруженных сил Украины в Facebook.
Отмечается, что в связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна возобновлена работа в Одесском и Черноморском портах, а также в порту «Южный». Выход и заход судов в морские порты будет осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождать корабль лидирования.
Этому предшествует хлопотная работа специалистов-гидрографов.
«Чтобы достичь конечной цели, в тесном тандеме работают специалисты Центра навигации, гидрографии и гидрометеорологии ВМС ВС Украины и филиала государственного учреждения «Одесский район Госгидрографии», — говорится в сообщении.
Как отметил начальник филиала Игорь Тымчук, сегодня проводим совместную работу по навигационно-гидрографическому обеспечению безопасности судоходства в одном из портов Одесской области. Прежде всего − это работы, которые определяют безопасные пути для движения судов, которые будут перевозить украинское зерно.
Военные и гражданские специалисты тщательно проводят поиск подводных объектов, устанавливают специальные средства навигационного оборудования, которые помогут безопасности судоходства. Также продолжаются гидрографические промерные работы — определение глубины, подходных каналов и рекомендуемых путей.
«Поэтому, как видим, независимо от действий, которые совершает агрессор, наши военные продолжают выполнять свою работу на всех направлениях, в частности, чтобы восстановить функционирование судоходства, чтобы избежать мирового продовольственного кризиса», — говорится в сообщении.
Одесский район Госгидрографии является филиалом Государственного учреждения «Госгидрография». Задачей филиала является предоставление гидрографических и навигационных услуг для обеспечения безопасности мореплавания в морском регионе и на внутренних водных путях в зоне ее ответственности.

Украина подписала зерновое соглашение: что это значит

По материалам:
УНІАН
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