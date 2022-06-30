Украина подписала «транспортный безвиз» с ЕС — Finance.ua
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Украина подписала «транспортный безвиз» с ЕС

Казна и Политика
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Украина подписала «транспортный безвиз» с ЕС
Украина подписала «транспортный безвиз» с ЕС
Украина подписала соглашение о либерализации автомобильных перевозок из ЕС.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Что это значит?

  • Соглашение отменяет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для выполнения двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.
  • Также соглашением предусматриваются меры по упрощению признания водительских документов. Теперь Украина и ЕС освобождают владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.
«Договориться о заключении этого соглашения нам удалось в максимально короткие сроки — переговоры стартовали осенью прошлого года. Понимая сложную логистическую ситуацию в Украине, вызванную блокадой морских портов и повреждением транспортной инфраструктуры, европейские коллеги синхронно двигались нам навстречу и значительно ускорили процесс согласования соглашения», — заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
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Срок соглашения составляет 1 год с возможностью пролонгации, а временно вступает в силу со дня подписания. На постоянной основе соглашение заработает по завершении всех ратификационных процедур.
Напомним, Кабинет министров 13 июня согласовал окончательную редакцию Специального Соглашения о либерализации автомобильных перевозок с ЕС.
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По материалам:
Finance.ua
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