В Мининфраструктуре объяснили, как будет действовать транспортный безвиз — Finance.ua

В Мининфраструктуре объяснили, как будет действовать транспортный безвиз Сегодня 15:30 — Казна и Политика

В Мининфраструктуре объяснили, как будет действовать транспортный безвиз

После подписания соглашения о «транспортном безвизе» — Специального Соглашения о либерализации автомобильных перевозок — разрешения на международные перевозки по странам ЕС будут не нужны.

Об этом в едином телемарафоне рассказал замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.

«С 29 июня или первого июля, для того чтобы пересекать границу с ЕС или между странами ЕС, разрешений у наших автотранспортников не будет. Разрешения будут только в тех странах, которые не входят в состав ЕС. Но мы договариваемся, чтобы некоторые страны их отменяли, есть договоренность с Турцией, Азербайджаном, Казахстаном», — рассказал Найем.

Он прогнозирует увеличение грузовых перевозок.

«Будет увеличиваться количество грузовых перевозок, думаю, в 5-7 раз по сравнению с тем, что было до войны, это все наша валютная выручка, если бы оставалась разрешительная система, мы вынуждены были бы брать разрешения», — рассказал Найем.

По его словам, это будет экономия времени и ресурсов.

«Мы не должны печатать свои разрешения, это взаимные отношения. Если нам отменяют разрешения, это делаем и мы», — пояснил Найем.

Также он рассказал, что когда началась война и закрылись порты, почти 75% украинских грузов не могут уехать.

Отмена разрешений упрощает перевозку агропромышленной продукции, нефти и газа, отметил Найем. По его словам, на украинской территории планируется строить перевалочные станции для урожая.

Не факт, что их хватит, этих возможностей, чтобы перевозить урожай, до войны перевозили 5-7 млн тонн, сейчас до 4 млн тонн, учитывая, что за последние 4 месяца накопилось около 20 млн тонн, которые нужно вывозить, без открытия портов это будет нереально", — сказал Найем.

Замминистра инфраструктуры добавил, что, предварительно, на 29 июня назначено подписание соглашения о «транспортном безвизе» для Украины. Оно вступит в силу сразу после подписания.

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