В Мининфраструктуре объяснили, как будет действовать транспортный безвиз — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Мининфраструктуре объяснили, как будет действовать транспортный безвиз

Казна и Политика
26
В Мининфраструктуре объяснили, как будет действовать транспортный безвиз
В Мининфраструктуре объяснили, как будет действовать транспортный безвиз
После подписания соглашения о «транспортном безвизе» — Специального Соглашения о либерализации автомобильных перевозок — разрешения на международные перевозки по странам ЕС будут не нужны.
Об этом в едином телемарафоне рассказал замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.
«С 29 июня или первого июля, для того чтобы пересекать границу с ЕС или между странами ЕС, разрешений у наших автотранспортников не будет. Разрешения будут только в тех странах, которые не входят в состав ЕС. Но мы договариваемся, чтобы некоторые страны их отменяли, есть договоренность с Турцией, Азербайджаном, Казахстаном», — рассказал Найем.
Он прогнозирует увеличение грузовых перевозок.
«Будет увеличиваться количество грузовых перевозок, думаю, в 5-7 раз по сравнению с тем, что было до войны, это все наша валютная выручка, если бы оставалась разрешительная система, мы вынуждены были бы брать разрешения», — рассказал Найем.
По его словам, это будет экономия времени и ресурсов.
«Мы не должны печатать свои разрешения, это взаимные отношения. Если нам отменяют разрешения, это делаем и мы», — пояснил Найем.
Также он рассказал, что когда началась война и закрылись порты, почти 75% украинских грузов не могут уехать.
Отмена разрешений упрощает перевозку агропромышленной продукции, нефти и газа, отметил Найем. По его словам, на украинской территории планируется строить перевалочные станции для урожая.
Не факт, что их хватит, этих возможностей, чтобы перевозить урожай, до войны перевозили 5-7 млн тонн, сейчас до 4 млн тонн, учитывая, что за последние 4 месяца накопилось около 20 млн тонн, которые нужно вывозить, без открытия портов это будет нереально", — сказал Найем.
Замминистра инфраструктуры добавил, что, предварительно, на 29 июня назначено подписание соглашения о «транспортном безвизе» для Украины. Оно вступит в силу сразу после подписания.
По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.