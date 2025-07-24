Украина поднялась в мировом рейтинге паспортов — Finance.ua

Украина поднялась в мировом рейтинге паспортов
Украина улучшила свои позиции в обновленном рейтинге паспортов Henley & Partners, поднявшись сразу на три строчки — с 32-го на 29-е место. Сейчас граждане Украины могут путешествовать в 147 стран без визы или с визой по прибытию.
Об этом сообщает международная компания Henley&Partners.
Индекс паспортов Henley & Partners составляется ежеквартально на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), поддерживающей наибольшую базу туристической информации. Всего анализируют правила въезда в 227 стран и территорий.
В рейтинге Украина разделила 29 позицию с Гренадой, Доминикой и Сент-Люсией.
Лидеры рейтинга паспортов:
- 1 место — Сингапур: 193 страны без виз;
- 2 место — Япония и Южная Корея: по 190 стран;
- 3 место — Финляндия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия и Испания: по 189 стран.
В то же время самым слабым паспортом в мире остается афганский — только 25 стран открыты для граждан Афганистана без предварительного оформления визы. Страна занимает последнее — 99 место.
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Для сравнения:
- в январе 2024 года Украина занимала 32-е место и имела безвиз в 148 стран;
- в 2022-м — 34-е место и 143 страны с безвизовым доступом.
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