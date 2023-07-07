Украина подала запрос на присоединение к Транстихоокеанскому партнерству — Finance.ua

Украина подала запрос на присоединение к Транстихоокеанскому партнерству Сегодня 12:23 — Казна и Политика

Украина подала запрос на присоединение к Транстихоокеанскому партнерству

Украина подала запрос на присоединение к Транстихоокеанскому партнерству (CPTPP).

Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновников Японии и Новой Зеландии.

Новая Зеландия, которая выполняет функции законного депозитария для партнерства, получила заявку Украины 5 мая. Она может быть рассмотрена на следующей встрече членов CPTPP 16 июля.

Транстихоокеанское партнерство — это международная торгово-экономическая организация, создавшая зону свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соглашение было подписано 5 октября 2015 года между 12 странами. Среди них: Австралия, Бруней, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили, Вьетнам и США, впоследствии вышедшие из организации.

CPTPP также рассматривает запросы Китая, Тайваня, Эквадора, Коста-Рики и Уругвая. Reuters добавляет, что в скором времени Великобритания станет 12 членом организации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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