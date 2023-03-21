Украина планирует привлечь передовые атомные технологии: подписала меморандум по Rolls-Royce SMR — Finance.ua

Украина планирует привлечь передовые атомные технологии: подписала меморандум по Rolls-Royce SMR Сегодня 15:12 — Энергетика

Украина планирует привлечь передовые атомные технологии: подписала меморандум по Rolls-Royce SMR

ГП «НАЭК «Энергоатом» и компания «Rolls-Royce SMR» подписали меморандум о взаимопонимании. В соответствии с меморандумом, Rolls-Royce SMR обязуется поддерживать восстановление Украины путем развертывания электростанции с заводским малым модульным реактором (SMR).

Об этом сообщает «Энергоатом».

«Документ, подписанный 20 марта 2023 г., предоставляет компаниям возможность вместе работать над поиском будущих возможностей развертывания малых модульных реакторов (ММР) Rolls-Royce SMR в Украине, когда она начнет восстанавливаться. Со стороны Энергоатома документ подписал президент компании Петр Котин, подписантом от Rolls-Royce SMR выступила Софи Макфарлен-Смит — директор по вопросам взаимодействия с партнерами», — говорится в сообщении.

Подробности

Сообщается, что согласно меморандуму, Rolls-Royce SMR «обязуется поддерживать восстановление Украины путем развертывания электростанции с заводским малым модульным реактором (SMR), которая будет способна генерировать такой объем безуглеродной электроэнергии, которой будет хватать для питания миллиона домов более 60 лет».

Президент ГП НАЭК «Энергоатом» Петр Котин отметил, что Украина продолжает курс на энергетическую независимость, которую невозможно представить без передовых атомных технологий. «Сотрудничество Энергоатома и Rolls-Royce SMR вышло на новый уровень. Сегодня мы подписали соглашение, которое даст Украине не только начать качественное послевоенное восстановление энергетической инфраструктуры, но и стать в мире одной из первых стран, которая привлекает перспективные технологии малых модульных реакторов для этого», — отметил Котин.

Справка Finance.ua:

Энергоатом готовится начать собственное производство компонентов ядерного топлива;

19 марта Энергоатом и канадская CAMECO заключили два соглашения. Первое из них предусматривает, что CAMECO на протяжении 2024-2035 годов на 100% будет удовлетворять потребности Энергоатома в гексафториде природного урана (UF6), снабжая его услугами по конверсии урана для реакторов Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской АЭС. Соответствующая возможность предусмотрена и для Запорожской атомной электростанции после ее полной деоккупации;

вторым договором предусматривается продажа Энергоатомом Канаде урана, добываемого в Украине отечественным ВостГОКом, в полном объеме добычи элемента. Конверсию украинского урана обеспечит CAMECO.



УНН По материалам:

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