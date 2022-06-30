Украина планирует до конца года привлечь около $27 миллиардов помощи от международных партнеров — Finance.ua
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Украина планирует до конца года привлечь около $27 миллиардов помощи от международных партнеров

Казна и Политика
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Украина планирует до конца года привлечь около $27 миллиардов помощи от международных партнеров
Украина планирует до конца года привлечь около $27 миллиардов помощи от международных партнеров
Украина планирует привлечь от международных партнеров около 26,7 млрд долларов помощи до конца года.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона #UA.
«Что на сегодняшний день мы имеем — около 8,7 млрд долларов. До конца года ожидаем получить еще 18 млрд долларов. Суммарно речь идет о 26,7 млрд долларов. Это полностью вся помощь со стороны международных партнеров», — отметил он.
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Министр добавил, что только за текущий месяц удалось привлечь около 2 миллиардов долларов от международных партнеров, а также ожидается в ближайшие дни еще около 2,4 миллиарда долларов.
Напомним, страны Группы семи предоставят Украине миллиарды долларов финансово-экономической помощи на фоне развязанной россией войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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