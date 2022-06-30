Украина планирует до конца года привлечь около $27 миллиардов помощи от международных партнеров — Finance.ua

Украина планирует до конца года привлечь около $27 миллиардов помощи от международных партнеров Сегодня 12:45 — Казна и Политика

Украина планирует до конца года привлечь около $27 миллиардов помощи от международных партнеров

Украина планирует привлечь от международных партнеров около 26,7 млрд долларов помощи до конца года.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона #UA.

«Что на сегодняшний день мы имеем — около 8,7 млрд долларов. До конца года ожидаем получить еще 18 млрд долларов. Суммарно речь идет о 26,7 млрд долларов. Это полностью вся помощь со стороны международных партнеров», — отметил он.

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Министр добавил, что только за текущий месяц удалось привлечь около 2 миллиардов долларов от международных партнеров, а также ожидается в ближайшие дни еще около 2,4 миллиарда долларов.

Напомним, страны Группы семи предоставят Украине миллиарды долларов финансово-экономической помощи на фоне развязанной россией войны.

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Укрінформ По материалам:

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