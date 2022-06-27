Война стоит бюджету 5 млрд долларов в месяц, но помощь Запада недостаточна — Finance.ua

Война стоит бюджету 5 млрд долларов в месяц, но помощь Запада недостаточна Сегодня 15:48 — Казна и Политика

Война стоит бюджету 5 млрд долларов в месяц, но помощь Запада недостаточна

В Министерстве финансов ожидали, что война продлится от одного до трех месяцев. Украина получила финансовую поддержку от ЕС в начале полномасштабного вторжения россии, но этого недостаточно.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью El Pais.

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«Война стоит нам 5 млрд долларов США в месяц. Поддержка стран Запада, которую мы получаем сейчас, недостаточна для покрытия всех расходов», — сказал он.

Министр сообщил, что у Украины есть определенные договоренности и поддерживает коммуникацию с партнерами, но получение финансовой поддержки от ЕС требует времени.

«Мы ожидали, что война будет длиться от одного до трех месяцев. Сейчас мы не можем прогнозировать точно. Расходы и ущерб нашей экономики увеличиваются с каждым днем», — добавил Марченко.

Напомним, Украина пока получает значительно меньшие объемы помощи от западных партнеров, чем потребность в 5 млрд долларов. Но уже в ближайшее время объемы увеличатся. В июне Министерство финансов ожидает получить 4,8 млрд долларов.

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