Война стоит бюджету 5 млрд долларов в месяц, но помощь Запада недостаточна — Finance.ua
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Война стоит бюджету 5 млрд долларов в месяц, но помощь Запада недостаточна

Казна и Политика
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Война стоит бюджету 5 млрд долларов в месяц, но помощь Запада недостаточна
Война стоит бюджету 5 млрд долларов в месяц, но помощь Запада недостаточна
В Министерстве финансов ожидали, что война продлится от одного до трех месяцев. Украина получила финансовую поддержку от ЕС в начале полномасштабного вторжения россии, но этого недостаточно.
Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью El Pais.
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«Война стоит нам 5 млрд долларов США в месяц. Поддержка стран Запада, которую мы получаем сейчас, недостаточна для покрытия всех расходов», — сказал он.
Министр сообщил, что у Украины есть определенные договоренности и поддерживает коммуникацию с партнерами, но получение финансовой поддержки от ЕС требует времени.
«Мы ожидали, что война будет длиться от одного до трех месяцев. Сейчас мы не можем прогнозировать точно. Расходы и ущерб нашей экономики увеличиваются с каждым днем», — добавил Марченко.
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Напомним, Украина пока получает значительно меньшие объемы помощи от западных партнеров, чем потребность в 5 млрд долларов. Но уже в ближайшее время объемы увеличатся. В июне Министерство финансов ожидает получить 4,8 млрд долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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