По его словам, помощь партнеров — важнейший источник для госбюджета.
«Бюджет сейчас в таком состоянии, что наши доходы мы сейчас расцениваем во вторичном контексте, первичный — это международная грантовая и кредитная помощь. Наши доходы по оптимистическим оценкам сейчас покрывают только одну треть наших расходов, две трети покрываются займами и грантовыми средствами», — отметил Марченко.
Напомним, по данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, бюджетный дефицит Украины из-за войны составляет пять миллиардов долларов каждый месяц.