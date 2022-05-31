Госбюджет только на треть финансируется из собственных доходов — Марченко — Finance.ua
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Госбюджет только на треть финансируется из собственных доходов — Марченко

Сегодня 10:48Казна и Политика
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Госбюджет только на треть финансируется из собственных доходов — МарченкоГосбюджет только на треть финансируется из собственных доходов — Марченко
Государственный бюджет только на треть финансируется из собственных поступлений, остальные две трети — это международная грантовая и кредитная помощь.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире общенационального телемарафона.
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По его словам, помощь партнеров — важнейший источник для госбюджета.
«Бюджет сейчас в таком состоянии, что наши доходы мы сейчас расцениваем во вторичном контексте, первичный — это международная грантовая и кредитная помощь. Наши доходы по оптимистическим оценкам сейчас покрывают только одну треть наших расходов, две трети покрываются займами и грантовыми средствами», — отметил Марченко.
Напомним, по данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, бюджетный дефицит Украины из-за войны составляет пять миллиардов долларов каждый месяц.

Проверки ФЛП во время войны

По материалам: УНІАН
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