Украина переходит на международные стандарты ценообразования в дорожной отрасли — Finance.ua

Украина переходит на международные стандарты ценообразования в дорожной отрасли Сегодня 19:10 — Казна и Политика

Государственный дорожный научно-исследовательский институт создал информационный справочник с перечнем наиболее распространенных работ по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог в соответствии с международным стандартом CESMM4.

Об этом сообщил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

В справочнике работы закодированы по Стандартному методу измерения в гражданском строительстве (CESMM4) — это позволит облегчить переход от устаревших норм к современным, признанным в 138 странах.

Кодирование CESMM позволяет максимально четко описать в смете работы, которые будет выполнять подрядчик. Следовательно, применение метода позволяет избегать коррупционных рисков в реализации проектов дорожного строительства.

"Если очень просто, то CESMM — это классификатор видов строительных работ, которые должен выполнить подрядчик. Коды четко и однозначно определяют стоимость, перечень и объем заказанных работ. CESMM используется в различных формах контрактных документов.

Для специалистов отрасли справочник, созданный Экспертным советом, является своеобразной шпаргалкой, которая позволит облегчить работу. Авторы справочника оставили возможность комментировать документ и усовершенствовать, если это понадобится", — отметил Найем.

Он добавил, что принципы ценообразования в дорожной отрасли меняют, чтобы все процессы происходили прозрачно.

«Переход на международно признанный метод дает возможность развития для дорожного строительства в Украине, а для компаний со всего мира — понятные алгоритмы работы на украинском рынке и равные условия для участия в проектах», — подчеркнул чиновник.

Специалисты ГосдорНИИ уже завершили перевод на украинский язык CESMM4. Украиноязычную версию классификатора обнародуют уже в январе.

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Економічна Правда По материалам:

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