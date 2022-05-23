Украина ожидает засеять пшеницей в 2022 году 75% прошлогодних посевных площадей — Finance.ua
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Украина ожидает засеять пшеницей в 2022 году 75% прошлогодних посевных площадей

Сегодня 04:47Аграрный рынок
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Украина ожидает засеять пшеницей в 2022 году 75% прошлогодних посевных площадейУкраина ожидает засеять пшеницей в 2022 году 75% прошлогодних посевных площадей
Украинские аграрии засеяли пшеницей 98% прогнозируемых под нее в 2022 году площадей.
Об этом сообщил народный депутат Даниил Гетманцев в Телеграм.
«Засеяно уже 98% площадей, прогнозируемых под яровую пшеницу. 12 областей уже завершили посевные работы по этой культуре, еще в 10 (кроме на 90% охваченной войной Луганщины) — работы продолжаются», — написал он.
Украина ожидает выйти на 75% прошлогодних показателей за засеянными пшеницей площадями, добавил Гетманцев.
Кроме того, аграрии посеяли и посадили: кукурузы 4 170,2 тыс. га; подсолнечника 3 940,3 тыс.; картофеля 1074,6 тыс. га.; сои 982,7 тыс. га; ярового ячменя 927,5 тыс. га, указал Гетманцев.
При этом аграрии имеют возможность получить кредиты для проведения посевной. Таких займов по программе портфельных гарантий, когда государство на 80% гарантирует возврат средств банку, выдано уже на 18,6 млрд грн. В целом же аграрии взяли кредитов для проведения посевной на 28 млрд грн, отметил нардеп.
По материалам: Espreso.tv
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