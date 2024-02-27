Украина ожидает от ЕС запрета на ввоз российской аграрной продукции, — Минэкономики Сегодня 16:43 — Казна и Политика

Несмотря на российскую агрессию, страны Европейского Союза в 2023 году приобрели 1,7 млн ​​тонн пшеницы у россии. Об этом сообщил замминистра экономики Украины Тарас Качка.

«Нет никакого запрета на импорт из россии. Ни зерновых, ни рыбы, ни овощей — вообще никаких этих товаров. Объемы, может, и небольшие, идут из россии в Польшу. В 2023 году в Польшу заехало 11 тысяч тонн пшеницы, но сам факт того, что это легальный импорт», — сказал он в эфире информационного телемарафона.

По его словам, среди общего импорта агропродукции Евросоюзом в 2,5 млрд тонн — 1,7 млн ​​тонн приходится именно на товары из рф.

«Это значит, что россия остается торговым партнером для ЕС в части аграрной продукции, что для нас нонсенс. Если идут протесты против импорта, то импорт из россии должен быть запрещен», — сказал Качка.

Замминистра экономики напомнил, что сейм Латвии принял решение о запрете на ввоз российской аграрной продукции на территорию страны.

«Мы ожидаем от государств-членов Европейского Союза таких же мер», — добавил Качка.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.