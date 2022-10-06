Украина ожидает финпомощи от правительственного фонда Южной Кореи — Минэкономики
Украина и Южная Корея достигли прогресса в подготовке к подписанию соглашения между правительствами двух стран по финансовой поддержке со стороны Фонда сотрудничества по экономическому развитию (Economic Development Cooperation Fund/EDCF).
Об этом сообщает Минэкономики Украины.
EDCF — правительственный корейский фонд, помогающий странам-партнерам, предоставляя финансирование для их промышленного развития и экономической стабильности.
Этот вопрос обсудили во время телефонного разговора первого вице-премьер-министра Украины — министра экономики Юлии Свириденко с сопредседателем Корейской части двусторонней межправительственной комиссии Юн Сонг-доком.
«В настоящее время проект соответствующего межправительственного соглашения находится на стадии финализации, что позволит привлечь финансовую помощь для нашей страны», — говорят в Минэкономики.
«Мы готовы приступить к подписанию сразу после завершения соответствующих внутригосударственных процедур», — заявила Юлия Свириденко.
Юн Сонг-док пообещал лично поспособствовать скорейшей проработке соглашения с корейской стороны.
По словам Свириденко, Украина заинтересована в развитии двусторонних экономических отношений со странами-партнерами, включая присутствие отечественного бизнеса на соответствующих рынках и реализацию инициатив на взаимовыгодных условиях.
«Несмотря на условия военного времени, мы стремимся и дальше использовать общий потенциал для расширения сотрудничества и укрепления двусторонних отношений. Мы готовы сотрудничать в различных сферах, представляющих взаимный интерес для Киева и Сеула», — сказала она.
Свириденко добавила, что корейские компании известны своим опытом в реализации инфраструктурных проектов, и предложила принять участие в послевоенном восстановлении Украины. А также — пригласила уже сейчас приобщаться к инвестиционным возможностям Украины.
По итогам телефонных переговоров стороны договорились о детализации инвест- и бизнес-предложений в экономических сферах, которые являются взаимоинтересными для Украины и Республики Корея.
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