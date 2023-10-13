Украина откроет пункт пропуска на границе с Молдовой, закрытый с начала войны — Finance.ua
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Украина откроет пункт пропуска на границе с Молдовой, закрытый с начала войны

Казна и Политика
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Кабинет Министров Украины решил открыть международный пункт пропуска Кучурган в Одесской области, закрытый с начала войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства от 10 октября 2023 года № 920-р.
Пункт Кучурган расположен на границе с Молдовой в той части, которая с начала 1990-х оккупирована российскими войсками (так называемая «Приднестровская народная республика»).
Напомним, Кабмин после российского вторжения в Украину с 28 февраля 2022 года закрыл 79 пунктов пропуска через государственную границу и пункты контроля, расположенные на границе с россией и беларусью.
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Отметим, в апреле 2023 года на украинско-молдовской границе заработал первый совместный пункт пропуска для железнодорожного сообщения в пункте пропуска «Августовское 1 — Басарабьяска».
Кроме того, на украинско-молдовской государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь (Украина) — Косеуц (Молдова) будет построен новый мост через Днестр.
По материалам:
РБК-Україна
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