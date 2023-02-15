Украина официально призвала ООН и Турцию повлиять на блокирование россией «зерновой инициативы» — Finance.ua

Украина официально призвала ООН и Турцию повлиять на блокирование россией «зерновой инициативы» Сегодня 13:10 — Казна и Политика

Украина призывает ООН и Турцию потребовать от рф немедленного прекращения искусственных задержек в работе черноморского зернового коридора и использования продовольствия в качестве оружия.

Об этом говорится в совместном заявлении вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

«Украина глубоко озабочена деструктивными действиями российской федерации, которые приводят к задержке работы зернового коридора по Черному морю и подрывают Черноморскую зерновую инициативу в целом, препятствуют судоходству в Черном море и свободному доступу продовольствия на мировые рынки», — говорится в заявлении.

Чиновники напомнили, что россияне в составе инспекционных групп при Совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в и из украинских портов.

«В частности, российские инспекторы сознательно замедляют сроки инспекций, регулярно требуют нерегламентированную документацию, отказываются работать в рабочее время и ищут другие необоснованные поводы для остановки инспектирования. Каждый день из запланированных 10 инспекций обычно происходит меньше половины», — добавили министры.

Такая деструктивная политика россии привела к системному снижению грузооборота в рамках «зерновой инициативы» — только за последние три месяца мир недополучил 10 млн тонн украинского продовольствия. Более того, эта негативная тенденция набирает обороты.

Из-за затягивания инспекций со стороны россии в Босфоре уже образовалась очередь из более 140 судов, подавляющее большинство которых ожидает там больше месяца. Таким образом, под угрозой оказалась продовольственная безопасность стран, зависящих от украинской агропродукции.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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