Украина оценит перспективы добычи геотермальной энергии в Закарпатье
АО «Укргаздобыча» в марте по результатам тендера заказало компании Teverra LLC (США) научно-технические услуги для пилотного геотермального проекта в Закарпатье за 42 тыс. фунтов стерлингов, или 2,34 млн грн.
Об этом пишут «Наші гроші» со ссылкой на «Прозорро».
До 16 июня будет проведена комплексная оценка перспектив реализации пилотного геотермального проекта в Солотвинской впадине с составлением отчета предыдущего технико-экономического обоснования (Pre-feasibility Study) и проверки качества (Assurance review) геологических и технических результатов, полученных при выполнении грантового проекта Anthero Ang Добротно: Making Difference in Technology for Rapid Deployment.
Исследования охватывают участки в пределах действующих специальных разрешений на пользование недрами и близлежащими территориями. Солотвинское месторождение находится на восточной окраине Солотвина в Тячевском районе. Липчанская площадь расположена вокруг Хуста в Хустском районе.
Двух более дешевых на 7% участников (ДочП «Западукргеология» ЧАО «НАК «Недра Украины» и Renascent Energy Management LLC (США) отклонили за неустранение недостатков за сутки. Они не подтвердили наличие у них работников необходимой квалификации и аналогичного опыта.
