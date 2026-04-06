Украина оценит перспективы добычи геотермальной энергии в Закарпатье

АО «Укргаздобыча» в марте по результатам тендера заказало компании Teverra LLC (США) научно-технические услуги для пилотного геотермального проекта в Закарпатье за ​​42 тыс. фунтов стерлингов, или 2,34 млн грн.

Об этом пишут «Наші гроші» со ссылкой на «Прозорро».

До 16 июня будет проведена комплексная оценка перспектив реализации пилотного геотермального проекта в Солотвинской впадине с составлением отчета предыдущего технико-экономического обоснования (Pre-feasibility Study) и проверки качества (Assurance review) геологических и технических результатов, полученных при выполнении грантового проекта Anthero Ang Добротно: Making Difference in Technology for Rapid Deployment.

Исследования охватывают участки в пределах действующих специальных разрешений на пользование недрами и близлежащими территориями. Солотвинское месторождение находится на восточной окраине Солотвина в Тячевском районе. Липчанская площадь расположена вокруг Хуста в Хустском районе.

Двух более дешевых на 7% участников (ДочП «Западукргеология» ЧАО «НАК «Недра Украины» и Renascent Energy Management LLC (США) отклонили за неустранение недостатков за сутки. Они не подтвердили наличие у них работников необходимой квалификации и аналогичного опыта.

