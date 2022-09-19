Украина обновит закон о криптовалютах согласно требованиям ЕС — Finance.ua

Украина обновит закон о криптовалютах согласно требованиям ЕС
Украинский закон «О виртуальных активах (ВА)», затрагивающий в том числе рынок криптовалют, доработают с учетом положений европейского законопроекта о регулировании MiCA.
Об этом в комментарии ForkLog UA сообщили представители Минцифры.
По их словам, после того, как Украина получила статус кандидата на членство в ЕС, локальное законодательство необходимо адаптировать к европейским стандартам.
Помимо Минцифры, над соответствующими поправками в закон «О ВА» работают НКЦБФР, Нацбанк и участники рынка.
Как будет работать рынок виртуальных активов
Документ могут ждать существенные изменения.
«Пересмотр, возможно, будет касаться даже принятой классификации ВА. Также будут пересматриваться условия первичного предложения ВА и многое другое», — указали в министерстве.
В НКЦБФР добавили, что обновление закона обязательно для дальнейшей разработки норм по налогообложению криптовалют, которые подготовят отдельным законопроектом.
Новую редакцию документа ориентировочно представят в конце 2022 года.
Напомним, принятый в сентябре 2021 года закон «О виртуальных активах» не вступит в силу до момента внесения изменений в Налоговый кодекс Украины. Когда это случится — неизвестно. Комплексные вопросы и военное положение могут замедлить процесс.
Поделиться новостью