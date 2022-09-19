Украина обновит закон о криптовалютах согласно требованиям ЕС — Finance.ua

Украина обновит закон о криптовалютах согласно требованиям ЕС Сегодня 16:32 — Финтех и Карты

Украина обновит закон о криптовалютах согласно требованиям ЕС

Украинский закон «О виртуальных активах (ВА)», затрагивающий в том числе рынок криптовалют, доработают с учетом положений европейского законопроекта о регулировании MiCA.

Об этом в комментарии ForkLog UA сообщили представители Минцифры.

По их словам, после того, как Украина получила статус кандидата на членство в ЕС, локальное законодательство необходимо адаптировать к европейским стандартам.

Помимо Минцифры, над соответствующими поправками в закон «О ВА» работают НКЦБФР, Нацбанк и участники рынка.

Документ могут ждать существенные изменения.

«Пересмотр, возможно, будет касаться даже принятой классификации ВА. Также будут пересматриваться условия первичного предложения ВА и многое другое», — указали в министерстве.

В НКЦБФР добавили, что обновление закона обязательно для дальнейшей разработки норм по налогообложению криптовалют, которые подготовят отдельным законопроектом.

Новую редакцию документа ориентировочно представят в конце 2022 года.

Напомним, принятый в сентябре 2021 года закон «О виртуальных активах» не вступит в силу до момента внесения изменений в Налоговый кодекс Украины. Когда это случится — неизвестно. Комплексные вопросы и военное положение могут замедлить процесс.

Forklog По материалам:

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