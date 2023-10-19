Украина обладает высоким потенциалом для роста газодобывающей отрасли — Finance.ua
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Украина обладает высоким потенциалом для роста газодобывающей отрасли

Энергетика
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Украина обладает высоким потенциалом для роста газодобывающей отрасли, однако инвестиционные проекты в добычу газа должны учитывать передовые технологии и условия высокой конкуренции в ЕС.
Об этом отметил заместитель министра энергетики Николай Колесник во время выступления на VII Киевской нефтегазовой конференции «Бурение. Интенсификация. Экология и охрана труда».
Мероприятие состоялось в рамках IV антикризисной нефтегазовой конференции Ньюфолк НКЦ и объединило представителей более 100 частных и государственных компаний отрасли. По словам Николая Колесника, украинским газодобывающим компаниям уже необходимо планировать инвестиции с учетом новейших технологических решений, чтобы конкурировать с европейскими компаниями после вступления Украины в Европейский Союз.
Он добавил, что европейские компании сегодня активно проходят сертификацию в производстве биотоплива, зеленого аммиака, зеленого водорода и уже начинают конкурировать между собой за будущие рынки. «Украина станет страной Европейского Союза. А Европейский Союз — это рынки, где очень жесткая конкуренция, с крупными холдингами с дешевым оборотным капиталом и значительными технологическими возможностями», — отметил замминистра, добавив, что в то же время Украина обладает чрезвычайно высоким потенциалом для роста газодобывающей отрасли, и его раскрытие перед иностранными инвесторами. позволит привлечь не только средства, но и новейшие технологии и специалистов высочайшего уровня.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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