Украина не сможет компенсировать дефицит рабочих рук через привлечение пенсионеров — Finance.ua
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Украина не сможет компенсировать дефицит рабочих рук через привлечение пенсионеров

Казна и Политика
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Украина не сможет компенсировать дефицит рабочих рук через привлечение пенсионеров
Украина не сможет компенсировать дефицит рабочих рук через привлечение пенсионеров
Согласно прогнозу экспертов Всемирного экономического форума, до 2050 года каждый шестой человек в мире будет старше 65 лет, а в Европе и Северной Америке этот показатель вырастет до одного из четырех человек. В этом же списке будет и Украина, имеющая низкие показатели рождаемости.
Об этом пишет Zn.ua.
В статье отмечается, что в 2023 году коэффициент рождаемости в мире составлял в среднем 2,3 ребенка на женщину, но такие цифры были вызваны в основном ростом рождаемости в бедных странах.
При среднем показателе 2,3 ребенка на одну женщину фертильного возраста в мире страны с низкими доходами могут похвастаться показателем в 4,6 ребенка на женщину, тогда как в богатых странах и странах со средними доходами уровень рождаемости составляет 1,4 и 1,6 соответственно. Даже в странах с доходами ниже среднего уровень рождаемости резко снижается с конца 80-х — с 5,4 до 2,7″, — указывает автор.
Инфографика: Zn.ua
Инфографика: Zn.ua
По прогнозам аналитиков, за следующие 25 лет население в странах Африки к югу от Сахары увеличится на 750 миллионов, и это будет единственным регионом, где уровень рождаемости до 2050 года не будет падать.
В свою очередь, уровень рождаемости в странах «развитого мира» падает с 1970-х годов, и эта тенденция будет сохраняться, хотя будет компенсироваться увеличением продолжительности жизни. Ожидается, что через четверть века в таких странах, как Япония, Южная Корея и Италия, старше 65 лет будет каждый третий.
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«Украина должна быть в этом же синонимическом ряду, потому что по уровню рождаемости имеет аналогично низкие показатели, но более низкая ожидаемая продолжительность жизни не пускает», — отмечает издание.
Более активное привлечение людей старшего возраста к труду для компенсации дефицита рабочих рук Украине не подойдет, поскольку средняя продолжительность жизни в Украине застопорилась на уровне 68−70 лет.
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По материалам:
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