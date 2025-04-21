Украина не сможет компенсировать дефицит рабочих рук через привлечение пенсионеров — Finance.ua

Украина не сможет компенсировать дефицит рабочих рук через привлечение пенсионеров Сегодня 07:49 — Казна и Политика

Украина не сможет компенсировать дефицит рабочих рук через привлечение пенсионеров

Согласно прогнозу экспертов Всемирного экономического форума, до 2050 года каждый шестой человек в мире будет старше 65 лет, а в Европе и Северной Америке этот показатель вырастет до одного из четырех человек. В этом же списке будет и Украина, имеющая низкие показатели рождаемости.

Об этом пишет Zn.ua.

В статье отмечается, что в 2023 году коэффициент рождаемости в мире составлял в среднем 2,3 ребенка на женщину, но такие цифры были вызваны в основном ростом рождаемости в бедных странах.

При среднем показателе 2,3 ребенка на одну женщину фертильного возраста в мире страны с низкими доходами могут похвастаться показателем в 4,6 ребенка на женщину, тогда как в богатых странах и странах со средними доходами уровень рождаемости составляет 1,4 и 1,6 соответственно. Даже в странах с доходами ниже среднего уровень рождаемости резко снижается с конца 80-х — с 5,4 до 2,7″, — указывает автор.

Инфографика: Zn.ua

По прогнозам аналитиков, за следующие 25 лет население в странах Африки к югу от Сахары увеличится на 750 миллионов, и это будет единственным регионом, где уровень рождаемости до 2050 года не будет падать.

В свою очередь, уровень рождаемости в странах «развитого мира» падает с 1970-х годов, и эта тенденция будет сохраняться, хотя будет компенсироваться увеличением продолжительности жизни. Ожидается, что через четверть века в таких странах, как Япония, Южная Корея и Италия, старше 65 лет будет каждый третий.

«Украина должна быть в этом же синонимическом ряду, потому что по уровню рождаемости имеет аналогично низкие показатели, но более низкая ожидаемая продолжительность жизни не пускает», — отмечает издание.

Более активное привлечение людей старшего возраста к труду для компенсации дефицита рабочих рук Украине не подойдет, поскольку средняя продолжительность жизни в Украине застопорилась на уровне 68−70 лет.

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