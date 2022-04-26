Украина не будет вносить изменения в Конституцию относительно курса в НАТО, — Стефанчук

Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Украинский парламент не будет вносить изменения в Конституцию по курсу НАТО. Изменения в Конституцию не будут вносить, даже если Украина получит гарантии безопасности от других стран в рамках переговорного процесса с Россией.

Об этом пишется в интервью Стефанчука «Украинской правде».

Глава Верховной Рады отметил, что евроинтеграция — важная тема для него. В то же время он подчеркнул, что НАТО, например, не хочет закрыть небо над Украиной.

«Мне кажется, столько, сколько в парламенте сделал я для вступления Украины в ЕС и НАТО, мало кто делал. Для меня это очень важные темы. Но сегодня мы все обращаемся к НАТО с просьбой закрыть небо, а они говорят, что не могут». Мы напоминаем о политике открытых дверей, а в ответ — политика открытых дверей есть, но Украина не станет в этот период членом НАТО. Сделайте то — нет. Передайте то — нет", — заявил Стефанчук.

Он добавил, что за каждым днем промедлений НАТО стоят человеческие жизни. Поэтому, по словам Стефанчука, Украина должна быть гибкой и искать варианты, которые дадут гарантию безопасности.

Председатель Совета заявил, что любые решения будут приниматься вне военного положения. Речь идет как о референдуме, так и о возможных изменениях к Конституции.

«Мы же говорим о договоренностях, о переговорах, о гарантиях. Дальше мы будем видеть четкий и понятный механизм. Это будет НАТО? Прекрасно, я за», — сказал Стефанчук.

По его словам, можно сделать вывод, что Украина не будет вносить изменения в Конституцию по вопросу НАТО, даже если получит гарантии безопасности.

«Если мы получим гарантии, мы будем использовать эти гарантии. А что угодно, что записано в Конституции по НАТО, по ЕС — это наши перспективные видения на будущее», — рассказал Стефанчук.

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