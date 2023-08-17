Украина не будет вести переговоры с рф о продлении транзита газа, — Минэнерго — Finance.ua
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Украина не будет вести переговоры с рф о продлении транзита газа, — Минэнерго

Энергетика
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Украина не будет вести переговоры с рф о продлении транзита газа, — Минэнерго
Украина не будет вести переговоры с рф о продлении транзита газа, — Минэнерго
В 2024 году истекает срок действия контракта на транзит российского газа через Украину. Киев не будет вести переговоры с агрессором о его продлении.
Такое заявление сделал министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Голосу Америки.
Он подчеркнул, что контракт предусматривает транзит россией газа в Европу через территорию Украины. Его продление будет зависеть от того, сможет ли Европа обойтись без ресурсов рф.
При этом министр отметил, что Украина не будет выступать стороной переговоров с россией о возможном продлении транзита. Он также надеется, что уже в следующем году Европа сможет диверсифицировать поставки и не будет нуждаться в газе из рф.
«Во-первых, мы точно не будем стороной переговоров с россиянами, и это совершенно очевидно, а во-вторых, я думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вовсе без российского газа. Я вижу все предпосылки для того, чтобы это произошло», — отметил глава Минэнерго.
Министр добавил, что пока рано прогнозировать ситуацию, поскольку рф ведет непредсказуемую агрессивную политику. Он добавил, что москва может прекратить действие этого контракта в любой момент.
«Это совершенно очевидно, что это не связано с юридическими формальностями», — заметил чиновник.
В то же время Украина может играть ключевую роль в обеспечении стабильности на европейском газовом рынке уже этой зимой. По словам Галущенко, компании из Европы продолжают хранить газ в украинских газохранилищах, и эта тенденция будет расти.
«Я уверен, что в ближайший месяц будет только увеличение объемов закачки газа, а это значит, что Украина — надежный партнер даже во время войны. Во-вторых, Украина способна обеспечить безопасность поставок для Европы, и это важно», — резюмировал министр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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