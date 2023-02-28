Украина нарастила вывоз пшеницы и муки — Finance.ua

Украина нарастила вывоз пшеницы и муки Сегодня 21:37 — Казна и Политика

Украина увеличила объемы экспорта пшеницы и муки. Так, в феврале 2023 года пшеницы было продано за границу 1,508 млн тонн, тогда как в феврале-2022 этот показатель составил 1,041 млн тонн.

Об этом сообщили в Минагрополитики

Там отметили: муки в феврале-2023 было продано 15,3 тыс. тонн — тогда как годом ранее 4,4 тыс. тонн. В частности, пшеничной было продано 15,2 тыс. тонн (годом ранее — 4,1 тыс. тонн).

В целом в феврале (на 27 число) Украина экспортировала 4,721 млн тонн зерновой продукции. В частности (кроме упомянутых пшеницы и муки):

ячменя — 229 тыс. тонн;

ржи — 5 тыс. тонн;

кукурузы — 2,935 млн тонн.

В феврале-2022 объем экспорта же составил 5,051 млн тонн. То есть на 330 тыс. тонн больше.

😎 Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.