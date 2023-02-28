Украина нарастила вывоз пшеницы и муки — Finance.ua

Украина нарастила вывоз пшеницы и муки
Украина увеличила объемы экспорта пшеницы и муки. Так, в феврале 2023 года пшеницы было продано за границу 1,508 млн тонн, тогда как в феврале-2022 этот показатель составил 1,041 млн тонн.
Об этом сообщили в Минагрополитики.
Там отметили: муки в феврале-2023 было продано 15,3 тыс. тонн — тогда как годом ранее 4,4 тыс. тонн. В частности, пшеничной было продано 15,2 тыс. тонн (годом ранее — 4,1 тыс. тонн).
В целом в феврале (на 27 число) Украина экспортировала 4,721 млн тонн зерновой продукции. В частности (кроме упомянутых пшеницы и муки):
- ячменя — 229 тыс. тонн;
- ржи — 5 тыс. тонн;
- кукурузы — 2,935 млн тонн.
В феврале-2022 объем экспорта же составил 5,051 млн тонн. То есть на 330 тыс. тонн больше.
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