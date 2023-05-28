Украина нарастила выплавку стали вдвое и заняла 22-е место в рейтинге Worldsteel — Finance.ua

Украина нарастила выплавку стали вдвое и заняла 22-е место в рейтинге Worldsteel Сегодня 05:08 — Казна и Политика

Украина нарастила выплавку стали вдвое и заняла 22-е место в рейтинге Worldsteel

Металлургические предприятия Украины в апреле текущего года увеличили производство стали в 2,04 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — до 574 тыс. тонн с 281 тыс. тонн. В марте-2023 было выплавлено 527 тысяч тонн стали.

При этом Украина заняла 22-е место в рейтинге 63 стран — основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).

По данным Worldsteel, в апреле-2023 зафиксировано сокращение выплавки стали к апрелю-2022 в большинстве стран первой десятки, кроме Индии, Южной Кореи, России и Ирана.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам апреля выглядит следующим образом:

Китай (92,640 млн тонн, снижение на 1,5% к апрелю-2022);

Индия (10,721 млн тонн, рост на 3,2%);

Япония (7,239 млн тонн, «минус» 3,1%);

США (6,586 млн тонн, минус 5,3%);

рф (6,380 млн тонн, «плюс» 1,9%);

Южная Корея (5,689 млн тонн, больше на 3%);

Германия (3,197 млн тонн, снижение на 3,8%);

Иран (3,063 млн тонн, рост на 5,9%);

Бразилия (2,773 млн тонн, «минус» 5,9%);

Турция (2,678 млн тонн, меньше на 20,6%).

В апреле текущего года выплавка стали снизилась на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 161,377 млн тонн.

За четыре месяца 2023 года первая десятка стран-производителей стали выглядит так:

Китай (354,39 млн тонн, рост на 4,1%);

Индия (43,897 млн тонн, рост на 3%);

Япония (28,861 млн тонн, падение на 5,3%);

США (26,061 млн тонн, снижение на 4,1%);

рф (25,094 млн тонн, падение на 0,6%);

Южная Корея (22,355 млн тонн, минус 0,4%);

Германия (12,354 млн тонн, меньше на 5,9%);

Бразилия (10,585 млн тонн, минус 8,8%);

Турция (10,1 млн тонн, меньше на 21,3%);

Иран (9,710 млн тонн, рост на 0,1%).

Итого в январе-апреле 63 страны произвели 622,736 млн тонн стали, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

В то же время Украина произвела 1,809 млн тонн стали, что в 2,2 раза, или на 54% меньше по сравнению с январем-апрелем 2022 года. Находится на 25 месте по итогам четырех месяцев-2023.

Украина по итогам 2022 года заняла 23-е место с выплавкой 6,263 млн тонн стали («минус» 70,7%).

В целом за 2022 год 64 страны произвели 1 млрд 831,467 млн тонн стали, что на 4,3% меньше, чем за 2021 год.

open4business По материалам:

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