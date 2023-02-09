Украина нарастила экспорт в ЕС до $27,9 млрд в 2022 году — Finance.ua

Украина нарастила экспорт в ЕС до $27,9 млрд в 2022 году Сегодня 14:32 — Казна и Политика

Украина нарастила экспорт в ЕС до $27,9 млрд в 2022 году

Несмотря на войну, Украине удалось нарастить экспорт в ЕС, который в 2022 году составил 27,9 млрд долларов.

Об этом рассказала министр экономики Юлия Свириденко, передает пресс-служба Минэкономики.

Этого удалось добиться благодаря либерализации торговли, в частности, ЕС убрал квоты и пошлины для украинской продукции, а также убрал автомобильные разрешения на период действия военного положения в Украине.

«Все предпринятые Евросоюзом шаги по либерализации торговли с Украиной позволили ориентировать большую часть торговли на рынок ЕС. По результатам 2022 года 55% взаимного товарооборота пришлось именно на европейские страны. Мы будем и дальше работать над тем, чтобы ЕС продолжил действие регламентов, позволяющих Украине торговать без квот и тарифов. Учитывая условия, в которых работает украинский бизнес, это было бы очень существенной поддержкой Украины на экономическом фронте», — отметила Свириденко.

Отвечая на вопрос об интеграции во внутренний рынок ЕС, министр отметила, что это промежуточный этап между Соглашением о свободной торговле и полным членством в ЕС. Речь идет прежде всего об одинаковых правах Украины с другими государствами-членами ЕС во всех сферах — движение товаров (соглашение АСАА), телекоммуникации, энергетика, таможня, безопасность пищевых продуктов и т.д.

До конца года Украина намерена подписать Соглашение АСАА. Это означает, что все промышленное производство будет работать по правилам ЕС, а значит, европейскому бизнесу будет выгодно располагать производство для рынка ЕС на территории Украины.

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