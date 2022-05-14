Украина начнет экспортировать электроэнергию в Молдову — Finance.ua
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Украина начнет экспортировать электроэнергию в Молдову

Сегодня 10:15Энергетика
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Укргидроэнерго и молдавская компания ENERGOCOM заключили контракт на экспорт электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба «Укргидроэнерго».
«Между крупнейшей гидрогенерирующей компанией страны и АО „ENERGOCOM“ (Молдова) был заключен экспортный контракт по продаже электрической энергии. Ежедневно Укргидроэнерго на суточных аукционах по доступу к межгосударственным сетям осуществляет покупку пропускной способности в соответствии с суточным графиком продажи электрической энергии, согласованным с и ГП „Moldelectrica“ (системный оператор Молдовы)», — говорится в сообщении.
Как отметили в Укрэнерго, продажа электроэнергии проводится в соответствии с неравномерным суточным графиком, покрывая пиковое потребление и необходимые объемы для Молдовы.
Сейчас взаимодействие партнеров проходит отработку, в ходе которой проводятся тестовые поставки электроэнергии.
Напомним, ранее глава газотранспортной системы Украины Сергей Макогон объяснил, почему российский «Газпром» уменьшил транзит газа в Европу.
По материалам: Хвиля
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